Medipol Başakşehir, Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü'ne getirdi

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki İngiliz futbol adamının yönetim ve A takım teknik direktörüne bağlı olarak sorumlu olacağı görevler şöyle:

Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

Altyapı ile A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi