Medipol Başakşehir, Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü'ne getirdi

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki İngiliz futbol adamının yönetim ve A takım teknik direktörüne bağlı olarak sorumlu olacağı görevler şöyle:
Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
Altyapı ile A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
Kaynak: AA
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