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Trabzonspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak - Son Dakika

Trabzonspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak

22.01.2022 10:50
Trabzonspor, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 51 puanla bir maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda yer alan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takımı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında 3 puan alamaması halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.

Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamsik'in durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor'da hasta olduğu için Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme'nin 2 maç aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Bu sezon büyük maçlarda yenilgisi yok

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Trabzonspor, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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