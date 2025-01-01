Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli'nde atkı açıp bağırdı - Son Dakika
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Spor

Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli'nde atkı açıp bağırdı

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Trabzonsporlu bir taraftar, Kadıköy'ün sembolü olan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak Trabzonspor atkısı açtı. "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor" diye bağıran taraftara çevredekilerden de tepki geldi.

01.01.2025 11:46
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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki rekabet devam ediyor. Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü kısa sürede viral oldu.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR"

Dolaşıma giren videoda Trabzonsporlu bir taraftarın alanın en yoğun olduğu saatlerde Kadıköy'ün en önemli simgelerinden biri olan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak Trabzonspor atkısı açtığı ve "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor" diye bağırdığı görülüyor. Sağa sola bağıran bordo-mavili taraftara çevredekilerden de tepki geldiği görülüyor.

Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli\'nde atkı açıp bağırdı

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Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli'nde atkı açıp bağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Mustafa Görmüş:
    olum ölsen sahip çıkanın olmaz ne salakça hareketler yapıyosunuz 153 112 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Harambahçe o yıllarda hak yedikten sonra poku yedi zaten nah şampiyon olur 153 23 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Hamsu kafalu 119 28 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Trabzonlu her yerde protestosunu yapar.Burada ahkâm kesenler.Gündüz gel gece gel yalnız gel diyor.Hadi maçtan sıkıyorsa sen de yalnız gel.Boş konuşmayla olmuyor bu işler.Trabzon taraftarı yanlış yerde hak arıyor.Kupanin stresi saraydir 104 24 Yanıtla
  • ibrahim türkoğlu:
    beyninizi... hamsi kafalı uşaklar, Fener kim siz kimsiniz 25 77 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Ulan içinde olmasak güzel Bir Ülkeyiz aslında! 78 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    adamların hakkı 51 27 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    kumeye oynayan laz beyinli fenere satasiyor. sanki dengi muhattabi fener. sen git akcabaat sporla yaris 25 50 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    meydan bosken baagirirn siz. drabzunda sopa yerken citiniz cikmiodu 32 42 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    gündüz gelde yap bakalım aynı şeyi 30 37 Yanıtla
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