Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki rekabet devam ediyor. Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü kısa sürede viral oldu.
Dolaşıma giren videoda Trabzonsporlu bir taraftarın alanın en yoğun olduğu saatlerde Kadıköy'ün en önemli simgelerinden biri olan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak Trabzonspor atkısı açtığı ve "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor" diye bağırdığı görülüyor. Sağa sola bağıran bordo-mavili taraftara çevredekilerden de tepki geldiği görülüyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli'nde atkı açıp bağırdı - Son Dakika
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