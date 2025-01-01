Trabzonsporlu taraftar, Kadıköy Boğa Heykeli\'nde atkı açıp bağırdı

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki rekabet devam ediyor. Sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü kısa sürede viral oldu.

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR"

Dolaşıma giren videoda Trabzonsporlu bir taraftarın alanın en yoğun olduğu saatlerde Kadıköy'ün en önemli simgelerinden biri olan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkarak Trabzonspor atkısı açtığı ve "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor" diye bağırdığı görülüyor. Sağa sola bağıran bordo-mavili taraftara çevredekilerden de tepki geldiği görülüyor.