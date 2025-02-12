Transfer Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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Transfer Dönemi Sona Erdi

Transfer Dönemi Sona Erdi

2024-2025 sezonu transfer dönemi tamamlandı. Galatasaray ve Konyaspor en fazla transfer yaptı.

12.02.2025 10:01
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Türkiye'de, 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi. Ara transfer döneminde Süper Lig'de en fazla transferi 7'şer oyuncuyla Galatasaray ile Konyaspor yaptı.

Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan ve 30 gün süren 2024-2025 Futbol Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Galatasaray, İspanyol forvet Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu ile hücum gücünü artırdı. Fenerbahçe de uzun süredir görüşme sağladığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, defans hattında yaşadığı sakatlıklar sonrası o bölgeyi Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar ile güçlendirdi. Sezonda inişli-çıkışlı performans sergileyen Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde Güney Amerikalı iki genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor, Samsunspor, Antalyaspor ve Hatayspor ise kadrosuna yeni oyuncu dahil edemedi. Kış transfer döneminde 14 Süper Lig takımı toplamda 59 oyuncuyu transfer etti.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde gelen ve giden futbolcular şöyle:

Galatasaray

Gelenler: Ahmed Kutucu, Alvaro Morata (Kiralık), Mario Lemina, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski (Kiralık), Arda Ünyay, Eren Elmalı

Gidenler: Michy Batshuayi, Victor Nelsson (Kiralık), Hakim Ziyech, Wilfried Zaha (Kiralık), Nicolo Zaniolo (Kiralık)

Fenerbahçe

Gelenler: Diego Carlos, Milan Skriniar (Kiralık), Anderson Talisca, Ognjen Mimovic

Gidenler: Lincoln, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz

Beşiktaş

Gelenler: Keny Arroyo, Elan Ricardo,

Gidenler: Al-Musrati (Kiralık), Can Keleş (Kiralık), Jean Onana (Kiralık), Cher Ndour

Trabzonspor

Gelenler: Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov, Mustafa Eskihellaç, Tim Jabol-Folcarelli

Gidenler: Enis Bardhi, Mislav Orsic, Umut Bozok, Poyraz Yıldırım (Kiralık), Borna Barisic, Umut Güneş, Serkan Asan, Eren Elmalı

Başakşehir

Gelenler: Christopher Operi, Yusuf Sarı, Ivan Brnic, Festy Ebosele, Umut Güneş

Gidenler: Shaocong Wu, Davidson, Dimitrios Pelkas, Emre Kaplan (Kiralık), Emre Karaal (Kiralık), Berkay Özcan (Kiralık)

Kasımpaşa

Gelenler: Atakan Müjde, Can Keleş (Kiralık), Kamil Piatkowski (Kiralık), Sinan Bolat (Kiralık)

Gidenler: Ali Demirel, Berat Kalkan, Erdem Çetinkaya (Kiralık), Loret Sadiku (Kiralık), Kenneth Omeruo, Driess Saddiki

Sivasspor

Gelenler: Tolga Ciğerci, Veljko Simic, Efkan Bekiroğlu (Kiralık)

Gidenler: Keita Balde, Mert Dursun (Kiralık), Hüseyin Arslan, Özkan Yiğiter (Kiralık)

Alanyaspor

Gelenler: Tonny Vilhena (Kiralık), Andraz Sporar, Enes Keskin, Umut Mert Toy, Batuhan Yavuz

Gidenler: Serdar Dursun, Bera Çeken (Kiralık), Furkan Bayır, Rony Lopes, Emin Sarıgül, Juan Christian

Çaykur Rizespor

Gelenler: Efe Doğan, Samet Akaydin, Abdülkadir Ömür (Kiralık), Berkay Özcan (Kiralık)

Gidenler: İbrahim Pehlivan, Amir Hadziahmetovic, Canberk Yurdakul (Kiralık), Anıl Yaşar (Kiralık)

Konyaspor

Gelenler: Mehmet Kaya, Bahadır Güngördü, Abdurrahman Üresin, Mehmet Güneş, Kaan Akyazı, Ahmet Daş, Morten Bjorlo

Gidenler: Bouly Junior Sambou, Yavuz Aygün, Mehmet Ali Büyüksayar (Kiralık), Bahadır Güngördü (Kiralık), Adem Eren Kabak (Kiralık), Ufuk Akyol (Kiralık), Niko Rak

Gaziantep FK

Gelenler: Emmanuel Boateng, İzzet Erdal, Muhammed Gümüşkaya (Kiralık), Anel Husic (Kiralık), Semih Güler

Gidenler: Mustafa Eskihellaç, Eren Erdoğan (Kiralık), Eren Çakır (Kiralık), Mirza Cihan (Kiralık)

Eyüpspor

Gelenler: Umut Bozok, Hamza Akman, Taras Stepanenko, Yalçın Kayan, Erdem Çalık

Gidenler: Ahmed Kutucu, Jonjo Shelvey, Gianni Bruno, Mete Demir (Kiralık), Ahmet Yazar (Kiralık), Can Bayırkan (Kiralık), Samu Saiz (Kiralık), Anastasios Chatzigiovanis (Kiralık)

Göztepe

Gelenler: Emersonn, Furkan Bayır

Gidenler: Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, Furkan Malak (Kiralık), Yiğit Yıldız, David Fofana

Bodrum FK

Gelenler: Enis Bardhi, Jonathan Okita

Gidenler: Kenan Özer, Murat Sipahioğlu, Samet Yalçın, Gabriel Obekpa, Yusuf Sertkaya

Antalyaspor

Gelenler: -

Gidenler: Harun Toprak (Kiralık), Efecan Gülerce (Kiralık), Kağan Arıcan (Kiralık)

Adana Demirspor

Gelenler: -

Gidenler: Yusuf Sarı, Jovan Manev, Motez Nourani, Florent Shehu, Semih Güler

Samsunspor

Gelenler: -

Gidenler: Muammer Yıldırım, Gaetan Laura, Ercan Kara (Kiralık)

Kayserispor

Gelenler: -

Gidenler: Aylton Boa Morte

Hatayspor

Gelenler: -

Gidenler: Oğuzhan Matur, Rigoberto Rivas, Erce Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Transfer Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

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