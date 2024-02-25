Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig\'de Manisa FK ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı hakemlere tepki gösterirken, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirtti ve hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

25.02.2024 18:50  Güncelleme: 18:52
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Trendyol 1. Lig 24. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig 24. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakada 1-1 sona erdi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Dalcı'dan hakeme tepki

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı hakemlere tepki göstererek, "Hakemi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar" diyerek basın toplantısından ayrıldı.

Sinan Kaloğlu: "Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Son dakika da olsa takımımın aldığı bir puandan dolayı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Aslında oyunun genelinde baktığımızda kazanması gereken takım bizdik ama son vuruşları, final öncesi paslarda biraz daha dikkatli olsak daha farklı olabilirdi. Oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. Onlarla gurur duyuyorum. Yalnız rakibimizin bir penaltısı vardı doğru bir karar ama bizim de bir penaltımız vardı. Melih'e yapılan hareket yüzde 100 penaltıydı. Hakem kardeşlerimizden daha dikkatli olmalarını diliyorum. Son 3-4 haftada her karşılaşmada bir penaltımız var ve alamıyoruz bu penaltıları. İnşallah bu son olur. Bize karşı haksız rekabette karar versinler demiyoruz sadece adil olsunlar diliyoruz. Maalesef son 3 haftadır bu kararlar bizim aleyhimize oldu. Son dakika da olsa bir puan alıp gidiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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