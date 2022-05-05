TSİİS Başkanı Nihat Güler, vatandaşları spor yapmaya davet etti - Son Dakika
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TSİİS Başkanı Nihat Güler, vatandaşları spor yapmaya davet etti

05.05.2022 16:43
TSİİS Başkanı Nihat Güler, vatandaşları spor yapmaya davet etti

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) Başkanı Nihat Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve bu süreçte alınan kiloların sporla azaltılabileceğini belirtti.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) Başkanı Nihat Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve bu süreçte alınan kiloların sporla azaltılabileceğini belirtti.

Güler, yaptığı açıklamada, uzun süren salgın döneminin yasak ve uygulamalarının neredeyse sona erdiğini kaydetti.

Salgının kalıcı etkilerini azaltmak için vatandaşları egzersiz ve spor yapmaya davet eden Güler, "Ülkemizde 30 binin üzerinde spor kulübü, spor salonu ve devletimize ait spor tesisi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı raporda Türkiye'nin obezite konusunda sıkıntılı olduğunu anlatan Güler, "DSÖ, Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 66.8'inin kilolu, yüzde 31'inin de obezite olduğunu açıkladı. Obezite oranında Avrupa'nın en yüksek 3. ülkesi konumundayız. Bu durum, ülkemiz geleceği ve sağlık politikaları acısından önemli sorunlar teşkil etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, fazla kilolarda çevrimiçi oyunlar ve internet üzerinden alışveriş yapmanın etkili olduğunu ileri sürdü.

Spor yapmanın kolay ve ucuz olduğunu belirten Güler, Türkiye'nin tesis bakımından zengin ve her bütçeye göre spor imkanı sunan bir ülke olduğunu bildirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Nihat Güler, Obezite, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TSİİS Başkanı Nihat Güler, vatandaşları spor yapmaya davet etti - Son Dakika


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