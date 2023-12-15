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TSSF Başkanı Oğuz Aydın istifa etti

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığına istifa dilekçesini verdiğini açıkladı. Aydın, federasyonda yaşanan olumsuzlukları gerekçe göstererek istifa ettiğini belirtti.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın istifa etti
15.12.2023 - 13:15,  Güncelleme: 13:20
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığına istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

Oğuz Aydın, sosyal medya paylaşımında "Son zamanlarda federasyonda yaşanan olumsuzlukları sizlerle paylaşmak istedim." diyerek açıklamalarda bulundu.

"Federasyonumuzun idari kadrosundaki arkadaşlarla iş ve işlemlerle ilgili çatışmalarımız oldu. Bu sebeple 4 kişinin ilişiğini kestim." ifadelerini kullanan Oğuz Aydın, şunları kaydetti:

"Bu durumun federasyonumuzun planlı faaliyetlerini, iş ve işleyişleri daha fazla olumsuz etkilememesi için Bakanlığımıza durumu arz ettim. Bakanlığımız da geçici olarak faaliyetlerimizi durdurdu. Denetimler yapıldı, son 3 ay ise ayrıca yapılıyor. Enerjisi yüksek bir arkadaşımızın bayrağı daha ileriye taşıyabilmesi için Sayın Bakanımıza istifa dilekçemi vererek görevden affımı istedim."

Kaynak: AA
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