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Tuncer Yeniden Aday

Hasan Engin Tuncer, 8 Kasım'daki genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

23.10.2024 15:17
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Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 8 Kasım'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Hasan Engin Tuncer, Swissotel The Bosphorus'ta düzenlediği basın toplantısında yeni dönemdeki hedeflerinden ve projelerinden bahsetti.

Toplantıda başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklayan Tuncer, göreve geldikten sonra federasyon olarak kurumsallaştıklarını belirtti. Üniversite mezunu antrenörler yetiştireceklerini anlatan Tuncer, olimpiyatlarda başarı sağlamak için altyapıyı güçlendireceklerini ve binicilik sporunu halka yayacaklarını kaydetti.

Basın toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuncer, seçim döneminin kardeşçe geçmesini istediğini belirterek, "Çok güzel projelerim var. Bundan dolayı yeniden başkanlığa aday oldum. İyi bir seçim olmasını diliyorum. Umarım bu süreç kardeşce geçer. Bu camiaya kim daha fazla hizmet verecekse başkanlık ona nasip olsun." diye konuştu.

"Geçtiğimiz 3 yılda hayata geçirmek istediğimiz projelerin altyapısını hazırladık"

Binicilik tesislerinin halka açık olduğunu dile getiren Tuncer, "İnsanlar, çocuklarını tesislere götürebilir. Çocuklar da böylece bu sporu deneyebilir. Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda biniciliği okul sporlarına dahil ettik. Binicilikte farklı mekanizmalar var. At, seyis ve nakliye araçları var. Arkada farklı durumlar var. Bu yüzden bakanlığımız da işin içine giriyor. İyi planlarımız var. Geçtiğimiz 3 yılda hayata geçirmek istediğimiz projelerin altyapısını hazırladık. Bu işlerin oturması için de zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gerçekleşebilecek uluslararası etkinliklere değinen Tuncer, "Şu anda uluslararası organizasyon olarak İstanbul Horse Show'u planlıyoruz. Avrupa Binicilik Federasyonu ile iş birliği içindeyiz. Bizde sadece engel atlama yok. Birçok branşı barındırıyoruz. Çok fazla organizasyon yapabiliriz. Önümüz çok açık. Sadece organizasyon yapabilecek hale gelmemiz lazım. Organize ettiğimiz Balkan Şampiyonası çok iyi oldu. Katılan ülkeler, organizasyonu çok beğendi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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