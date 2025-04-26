TUR 2025 Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

TUR 2025 Antalya'da Başlıyor

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'da yarın başlıyor. 4 Mayıs'ta sona erecek.

26.04.2025 12:11
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Antalya'da yarın başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da yarın başlayacak ve 8 etap sonunda 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek TUR 2025'in önemine dikkati çeken Antalya Valisi Şahin, şunları söyledi:

"Çok önemli ve değerli bir organizasyona Antalya'da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Bisiklet turizmi açısında Antalya bir amiral gemisi konumunda. Son yıllarda Turizm ve Kültür Bakanımızın da desteğiyle önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli organizasyonlara Antalya ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın ve dünyanın büyük bisiklet takımları kış aylarında da buraya gelip kamp yapıyor. Otellerimiz hızla bisiklet dostu otel sertifikaları alıyorlar. Bu turnuvaların en önemlisi elbette Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu. Bunun da son yıllarda ilk etaplarını Antalya olarak biz ev sahipliği yapıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türkiye'ye bisiklet sporunun sevdirilmesinde başrol oynadığını dile getiren Şahin, "TUR, önemli badireler atlatmış ama 1963'ten beri devam eden, pandemi hariç hiç ara vermeyen büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Nice 60 yıllar diliyorum. Bu organizasyon 100. yılı da daha ilerisini de görecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki güzelliklerini TUR 2025 sayesinde tüm dünyanın göreceğini aktaran Şahin, "Akdeniz ve Ege kıyılarını canlı yayınlarla tanıtma fırsatını bulacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın en güzel yeri şüphesiz Antalya'dır.' demiştir. Akdeniz ve Ege kıyıları muhteşem manzaralara ev sahipliği yapacak. 200'e yakın ülkede canlı yayınlanacak ve bisiklet sayesinde bu güzellikler kitlelere ulaştıracağız. Turkuaz rengi Türkistan'dan gelen bir renktir. Evrensel bir Türk rengidir. Mayonun da turkuaz olması çok hoş, özel ve değerlidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Şu ana kadar yaptığımız organizasyonlar var ama hepsinden en önemlisi ve prestijlisi bu turdur." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu: "60. yıla yakışır bir yarış düzenleyeceğiz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, TUR'un 60. yılına yakışır bir yarış düzenleyeceklerini belirtti.

Çok heyecanlı olduğunu ve 50. yılı da çok iyi hatırladığını anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"50. yıl organizasyonunda birçok yenilik ve farklı bir heyecan vardı. 100 yılın ikinci yarısıydı. 60. organizasyonda da aynı heyecanı duyuyoruz. 2008'de TRT'yle Türkiye'de bisiklet algısının değişmesine büyük etki yaptı. Televizyon yayınlarıyla başka bir noktaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü himayelerinde yapıyoruz. Kendisi tarihte; sokakta ve cadde de bisiklete binen ilk Cumhurbaşkanı, 2015 yılında. Ülkede bisiklet farklı bir boyuta geldi. 2008'de bisiklet satış adetimizle bugünkü farkı görebiliyoruz. Gittikçe yükselen bir trend var. Ülkemizin sadece kültürü değil, tanıtımıyla ilgili de önemli bir TUR düzenliyoruz. Sportif gelişmeler var. Konya'daki velodrom, madalyalarımız bunların kanıtları. Dünya Kupası'nı Konya'da yaptık, dünya rekoru kırıldı burada. Ülkemizin tanıtım anlamında da ciddi haber değeri oldu. Bisikletin gelişimiyle ilgili, tanıtımla ilgili çok önemli gelişmeler bunlar. Bir turun ötesidir bu yarış. Hem sportif hem de tanıtım anlamında çok önemli bir 60. yıl yarışı yapacağız."

Medyanın büyük ilgi gösterdiğini ve 200'e yakın basın mensubunun TUR 2025'i takip edeceğini vurgulayan Müftüoğlu, "60 yıldır medyanın desteği çok büyük, sizlerle birlikte bugünlere geldik. Bunları yaparken sporun lideri Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyoruz. Antalya Valimize de özel bir teşekkürüm var. Bir Alanyalı olarak söylüyorum, sadece sporda değil, turizmde de Valimiz, biri başı ağrırsa orada oluyor. Sayın Valimiz de iyi ki varsınız, bunu samimi şekilde söylüyorum. Bu tur 60 değil inşallah, 100. senede de yapılacak. 60 yılda sadece pandemi hariç hep yaptık. Her turun ayrı bir hikayesi var. Türkiye olarak tüm kurumlarıyla büyük emek verdik. Turizm ve Kültür Bakanımızın da çok büyük bir desteği var. Bisiklet turizminde de ülkemizin para kazanması lazım. Ülke olarak her şeyin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, Vali Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti.

Toplantı TUR 2025'in etaplarının tanıtımı ve Türk takımlarından sporcuların görüşleriyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TUR 2025 Antalya'da Başlıyor - Son Dakika

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