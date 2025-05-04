TUR 2025 Son Etabı Başladı - Son Dakika
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Spor

TUR 2025 Son Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı, 140 bisikletçi ile Çeşme'den başladı.

04.05.2025 11:11
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk- Çeşme arasındaki sekizinci ve son etabı başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci etabının startı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Çeşme Kalesi'nde 23 takımdan 140 bisikletçinin katılımıyla yapıldı.

Startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

TUR 2025'in sekizinci etabında genel klasman lideri olarak XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels turkuaz mayoyu giydi. Tırmanış kategorisinde de lider olan Poels, turkuaz mayoyu giydiği için kırmızı mayoyu temsili olarak Spor Toto'dan Ahmet Örken üstünde taşıdı. Sekizinci etabın startına beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi giyerek başladı.

Sporcular, TUR 2025'in sekizinci ve son etabında 108,7 kilometre pedal çevirecek ve TUR 2025 İzmir'de Bostanlı İskelesi'nde sona erecek.

Kaynak: AA

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