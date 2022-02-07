Üye Girişi
TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı - Son Dakika

TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı

07.02.2022 15:56
TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) hafta sonunda yürüyüş etkinliğini Vişneli-Nazarköy parkurunda gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) hafta sonunda yürüyüş etkinliğini Vişneli-Nazarköy parkurunda gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak her hafta farklı rotalarda doğaseverleri bir araya getiren TURBELDAK, bu hafta yürüyüş parkurunu Vişneli- Nazarköy'de düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde Vişneli Köyü'nde başlayan yürüyüş ve tırmanış etkinliği Nazarköy'de sona erdi. TURBELDAK katılımcıları, nazar boncuğu üretim merkezlerinin başında gelen Nazarköy'de alışveriş ve dinlenme molasının ardından Turgutlu'ya geri dönerek yürüyüş ve tırmanış etkinliğini tamamladılar. Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Sabah güneşinin ışıldamaya başladığı bir saatte Vişneli Köyü'nde bizi bekleyen sıcak çaylarımızı içip ve kahvaltımızı yaptık. Güzel bir havada yürüyüşümüz başladı. Her şeyin güzel olacağı katılımcıların gülümseyen yüzlerinden belliydi. Çam ağaçları arasında tırmanışa başladık. İlk başta soluklarımız sıklaşsa da giderek açılan vücudumuz durumdan zevk almaya başladı. Kurudere yani Nazarköy, Doğu Karadeniz yaylalarını anımsatacak kadar yeşil ve meyve bahçeleri arasına yayılan evleri ile dikkat çekiyor. Bu köy, nazar boncuğu üreten ocaklara sahip ve üretimde oldukça da söz sahibi. Köy, geçimini bu işten sağlamakta ve köy meydanındaki boncuk pazarı turistik bir görünüme sahip. Nazarköy'de alışverişimizi yapıp çaylarımızı içtikten sonra aracımıza binip Turgutlu'ya dönüşe geçtik. Üyelerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı
TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı
TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı

YORUMLAR
500

Turgutlu Belediyesi, alışveriş, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement