Türk Ekipleri Avrupa'da Arenada

22.00 Twente – Fenerbahçe
- Benfica'nın dün Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gol sevinci yaşadı.
-UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci hafta Türk ekiplerinin maçlarının dışında 15 mücadeleye sahne olacak.
- Konferans Ligi'nde ise 16 karşılaşma ile ilk hafta maçları tamamlanacak.
19.45 Slavia Prag – Ajax (Ahmetcan Kaplan)
22.00 IF Elfsborg – Roma (Zeki Çelik)
22.00 Porto – Manchester United (Altay Bayındır)
22.00 Rangers – Lyon (Rıdvan Yılmaz)
BASKETBOL
FIBA KADINLAR SÜPER KUPA
16.00 Fenerbahçe Opet - Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)
-Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-2025 sezonu oynanacak 6 müsabaka ile başlayacak.
VOLEYBOL
VAKIFBANK MEDYA GÜNÜ
10.30 VakıfBank'ta kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, sporcular ve tüm teknik kadronun katılımıyla sezon açılışı basın toplantısı düzenlenecek. (VakıfBank Spor Sarayı)
JUDO
10.00 Türkiye Judo Federasyonu'nda başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Sezer Huysuz ve Hüseyin Özkan başkanlık için yarışacak.
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