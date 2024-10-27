Türk Milli Takımı'ndan FIA Oyunları'nda Tarihi Başarı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya'da düzenlenen FIA Motorsporları Oyunları'nı 2 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamlayan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda motorsporlarının olimpiyatı olarak nitelendirilen FIA Motorsporları Oyunları'nda tarihi başarı elde eden milli sporcuları kutlayarak, şunları kaydetti:

"16 ayrı branşta 15 sporcu ile ülkemizi temsil eden milli takımımız, 2 altın ve 3 gümüş madalya ile büyük organizasyonu 82 ülke arasında 5. sırada tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi iki gümüş ve bir altın madalya ile takımın en başarılı sporcuları oldu. Ayhancan Güven, GT Sprint'te tarihi bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. 13 yaşındaki milli sporcumuz İskender Zülfikari, Karting Sprint Junior kategorisinde ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Milli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Elde edilen madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."