Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında mücadele eden milli yüzücümüz Umut Ünlü finalde yüzdü.
Ay-yıldızlı sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.
Olimpiyat şampiyonu olan Umut, Türk spor tarihe adını altın harflerle yazdırmayı da başardı. Milli yüzücünün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.
Son Dakika › Spor › Türk spor tarihinde bir ilk! Milli yüzücü Umut Ünlü, olimpiyat şampiyonu oldu - Son Dakika
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