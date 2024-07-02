Türk Taraftarlar Leipzig Sokaklarını Kırmızı-Beyaza Boyadı - Son Dakika
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Türk Taraftarlar Leipzig Sokaklarını Kırmızı-Beyaza Boyadı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar Leipzig sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı. Türk taraftarlar meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

02.07.2024 20:06
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynayacağı Avusturya maçı öncesinde Türk taraftarlar Leipzig sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Müsabaka öncesi Türk taraftarlar, birçok şehirden gelerek Leipzig'de meydanlarda toplandı ve daha sonra stadyuma doğru hareket etti. Turnuva boyunca Dortmund ve Hamburg'ta oynanan maçlarda millilere yoğun destek veren ay-yıldızlı taraftarlar, bugün de Leipzig'de coşkuyla maç saatini beklemeye başladı. Türk taraftarlar meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

Zorlu karşılaşma öncesi taraftarlar karşılaşma ile ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına paylaşarak Milli Takım'dan galibiyet beklediklerini ifade ettiler.

Binlerce taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü. - LEİPZİG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Taraftarlar Leipzig Sokaklarını Kırmızı-Beyaza Boyadı - Son Dakika

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