Türk Telekom, Maxima Roma'ya karşı sezonun ilk Avrupa galibiyeti için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Türk Telekom, Maxima Roma'ya karşı sezonun ilk Avrupa galibiyeti için sahaya çıkacak

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Türk Telekom, yarın Ankara Spor Salonu'nda Maxima Roma ile oynayacağı BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında sezonun ilk Avrupa galibiyetini hedefliyor. Gruptaki ilk maçında La Laguna Tenerife'ye 82-75 yenilen mavi-beyazlı ekip, saat 19.30'da seyircisi önünde kazanmak istiyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi Maxima Roma ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Türk Telekom, gruptaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup oldu.

Haziran 2026'da kurulan İtalyan ekibi Maxima Roma ise gruptaki ilk maçında U-BT Cluj-Napoca'yı 89-55 yendi.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, seyircisi önünde sezonun ilk Avrupa galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: AA
Türk TelekomRomaSporSon Dakika

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