Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçında başlama düdüğü çalmadı

Sezer AFŞAR/ RİYAD,(Suudi Arabistan) -

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yer alan taraftarlar stadı terk etmeye başlarken, bazı taraftarlar bekleyişini sürdürüyor.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

Bu gelişmelerin ardından karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarların bir kısmı da stadı terk etmeye başlarken, bir kısmı da halen statta maçın iptaline ilişkin anonsu bekliyor.