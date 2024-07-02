Türkiye, Avusturya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Stat: Leipzig
Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Sabitzer, Laimer, Baumgartner, Schmid, Arnautovic
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler
Gol: Dk. 1 Merih Demiral (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 11 Orkun Kökçü, Dk. 42 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 38 Schmid (Avusturya)
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.
5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.
19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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