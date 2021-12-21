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Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika

Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

21.12.2021 13:01

2021 Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da başladı.

2021 Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 5 kategoride yapılıyor. Şampiyonaya tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde toplam 683 sporcu katılıyor.

Organizasyon, 26 Aralık Pazar günü sona erecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan tüm kulüplere ve sporculara başarılar diledi.

Organizasyona yoğun bir katılımın olduğunun altını çizen Özmekik, "Şampiyonada 683 badmintoncu mücadele ediyor. Pandemi sürecinde en yüksek katılım sağlanan Türkiye Şampiyonası. Pandemiden önce sadece 19 yaş altında Türkiye Şampiyonası yapabilmiştik. 2021 yılında Türkiye Şampiyonalarına yeniden başladık. 13-18 Aralık'ta 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na 500 civarında sporcu katılmıştı. Bu hafta katılım sayısı daha da yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Kadromuzu revize edeceğiz"

"Türkiye Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları havuzunda yer alacak sporcuları belirlemek için bir kriter olacak." diyen Özmekik, şunları kaydetti:

"Türkiye Şampiyonası'ndan sonra milli takım seçmeleri yapacağız. Büyükler Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'na katılım düşünüyorduk ancak sporcularımızın bir kısmı sakat. Dolayısıyla Türkiye Şampiyonası sürecinde Avrupa Takım Şampiyonası'na katılımı teknik kurul ve yönetim olarak değerlendireceğiz. Amacımız daha fazla kota puanı alabileceğimiz turnuvalara sporcularımızı göndermek. Ocak ayı sonunda Ukrayna'da International Challenge müsabakası var. Kota puanı daha yüksek. Bütçe belirlendikten sonra hedeflerimizi revize edeceğiz. Tek kadınlar, tek erkekler ve çift kadınlarda 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın vereceği bütçeye göre en fazla kota alma şansımız olan tek kadınlar, tek erkekler ve sırasıyla çift kadınlarda sporcu kadromuzu revize edeceğiz."

Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

Badminton, Türkiye, Aralık, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Badminton Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor


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