Türkiye'den 2 Bronz Madalya

Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil kategorisinde 2 bronz madalya elde etti.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.
Milli güreşçilerden İsmail Bereket (80 kilo) ve Ahmet Enes Uzun (92 kilo), bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 60 puanla 6. sırada yer aldı.
Şampiyonada grekoromen stilin ardından kadınlarda madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon, 15 Haziran Pazar günü sona erecek.
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