Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Bergama'da start aldı - Son Dakika

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, İzmir'in Bergama ilçesinde törenle start aldı.

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, çok sayıda sporcunun iki gün boyunca kıyasıya yarışacağı Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, görkemli bir şekilde başladı. Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyeleri tarafından verilen startın ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışçılar, Kozak Enduro Parkuru'na geçti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Bergama'da, Türkiye'nin en iyi endurocuları en yüksek puanı almak için bütün hünerlerini sergileyecek. Yarışlar; EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, kadınlar ve veteranlar kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında yapılacak.

Başkan Koştu: "Türkiye yarışlarına Bergama'dan start vermenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ilk ayak yarışlarına ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını konuşmasında ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarih, kültür ve turizm şehrimiz, UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız her geçen gün vizyon projelerimizle birlikte değerli bir merkez olma yolunda ilerliyor. İlçemizde yaptığımız her etkinlik ve yarışmanın şehrimizin tanıtımına katkısı büyük olmaktadır. Yarışların kazasız tamamlanması temennisiyle tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

İlk ayak yarışın startının ardından Kozak'ta ekstrem test parkurunu deneyimleyecek olan sporcuların, yarın Kozak Zirve Kafe karşısındaki parkurda ter dökeceğini ifade eden Hakan Koştu, "Saat 11.00'de başlayacak olan adrenalini ve seyir keyfi yüksek yarışlara ve 16.30'daki kupa törenimize İzmir'imiz, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımız ve hemşehrilerimi bekliyorum" diye konuştu. - İZMİR