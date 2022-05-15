Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı

15.05.2022 19:38
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde koşuldu.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde koşuldu.

Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde dün serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada bugün etap yarışı yapıldı.

Kozak Yaylası Ekstrem Test Parkuru'nda 107 sporcu, 29 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro Grubu

1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Deniz Memnun

E1 Sınıfı:

1. Deniz Memnun, 2. İslam Yıldız, 3. Süleyman Aydın

E2 Sınıfı:

1. Semih Çarpışantürk, 2. Murat Yazıcı, 3. İzzet Kazdal

E3 Sınıfı:

1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Rafet Karakuş

EG Sınıfı:

1. Mert Koç, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Emirhan Kurt

EB Sınıfı:

1. Ömer Bulduk, 2. Mert Pehlivanoğlu, 3. Kemal Deveci

EC Sınıfı:

1. Aykut Kızıltan 2. Arif Şişman, 3. Ümit Kaya

EV Sınıfı:

1. Ali Baydaş, 2. Recep Bahadır, 3. Mehmet Okuyan

EK Sınıfı:

1. Nazlıcan Aydın, 2. İrem Ertüzün, 3. Gökçen Kabaş

ATV Grubu

1. İsrafil Akyüz, 2. Haktan Özkul, 3. Emre Muharrem Sağlam

S1 Sınıfı:

1. Haktan Özkul, 2. Fatih Şengül, 3. Osman Taylan

S2 Sınıfı:

1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Emre Can Uzlaş

S3 Sınıfı:

1. Murat Yatgın, 2. Halil Yatgın, 3. Mustafa Bedir

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu takdim etti.

Koştu, Bergama'da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı
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Bergama, Türkiye, Bayram, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika
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