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Türkiye, EURO 2024'te en genç takım oldu - Son Dakika

Türkiye, EURO 2024'te en genç takım oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme hakkı kazanan 20 takım içinde en genç ekip olarak dikkati çekti. Türkiye, 25,42'lik yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç takımı unvanını aldı.

24.11.2023 - 11:05,  Güncelleme: 11:07
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Grup eleme maçları baz alınarak ve toplamda en az 15 dakika forma giyen oyuncular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, ay-yıldızlılar 25,42'lik yaş ortalamasıyla mücadele etti. Bu sonuç Türkiye'ye, "EURO 2024'ün en genç takımı" unvanını getirirken, millilerin en yakın takipçisi 25,59'luk ortalamayla Fransa oldu.

11 TAKIMDA YAŞ ORTALAMASI 26'LARDA

Yaş klasmanında üçüncü sırada 25,78'le Hollanda bulunuyor. Şampiyona vizesi alan takımların en yaşlısı konumundaysa 28,44'lük ortalamayla Slovakya yer alıyor. 11 takımda yaş ortalaması 26'larda Türkiye, Fransa ve Hollanda'dan sonraki 11 ülkenin yaş ortalaması 26'larda seyrediyor. Romanya, Belçika, Çekya, İspanya, İngiltere, Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Danimarka, Sırbistan ve Slovenya'da grup maçlarında forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,03 ile 26,96 arasında değişiyor.

TÜRKİYE'DE 30 ÜZERİ SADECE 3 FUTBOLCU VAR

A Milli Takım'da 17 futbolcu, 22 ila 25 yaşında. Ay-yıldızlılarda, grup eleme maçlarında toplam 36 futbolcu görev aldı. Bu oyuncuların 17'si (yüzde 47), 22 ila 25 yaşında. Türk milli takımındaki 13 oyuncunun yaşı, 26 ile 29 arasında değişirken, 21 yaş altındaki futbolcuların sayısı 3'te kaldı. Millilerde 3 oyuncu da 30 ve üzeri yaşta bulunuyor.

EN YAŞLI TAKIM SLOVAKYA

İtalya, Portekiz, İskoçya, İsviçre ve Hırvatistan takımlarında yaş ortalaması 27'lere ulaşırken, 28'in üzerine çıkan tek ülke Slovakya. 20 ülkenin eleme maçlarındaki yaş ortalaması 26,7 EURO 2024 elemelerinde boy gösteren ve finallere gitmeye hak kazanan 20 takımın yaş ortalaması 26,7 olarak gerçekleşti.

En genç takım unvanını Türkiye'nin aldığı, Slovakya'nın da en yaşlı ekip konumunda bulunduğu klasmanda takımların yaş ortalamaları şöyle:

  • TÜRKİYE-25,42
  • FRANSA-25,59
  • HOLLANDA-25,78
  • ROMANYA-26,03
  • BELÇİKA-26,07
  • ÇEKYA-26,42
  • İSPANYA-26,51
  • İNGİLTERE-26,52
  • MACARİSTAN-26,64
  • AVUSTURYA-26,65
  • ARNAVUTLUK-26,72
  • DANİMARKA-26,84
  • SIRBİSTAN-26,85
  • SLOVENYA-26,96
  • İTALYA-27,11
  • PORTEKİZ-27,13
  • İSKOÇYA-27,37
  • İSVİÇRE-27,42
  • HIRVATİSTAN-27,61
  • SLOVAKYA-28,44
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Slovakya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, EURO 2024'te en genç takım oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, EURO 2024'te en genç takım oldu - Son Dakika
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