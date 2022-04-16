Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da devam ediyor

16.04.2022 17:37
Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da devam ediyor

Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Bodrum'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı, Bodrum'da yapılan müsabakalarla devam etti.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bodrum Regnum Golf Country'de gerçekleştirilen 6. ayağın ikinci raunt müsabakalarının ardından, erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 147 (+5) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli 151 (+9) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Berk Çelik 155 (+13) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise ikinci etabın ardından Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 158 (+16) gross skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisinden Zeynep Denizci 159 (+17) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden İrem Demir 160 (+18) gross skorla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye Golf Turu 6. ayak müsabakalarının final raundu yarın oynanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Golf Turu'nun 6. ayağı Bodrum'da devam ediyor - Son Dakika
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