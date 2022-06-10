Türkiye ile Lüksemburg 8. randevuda - Son Dakika
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Türkiye ile Lüksemburg 8. randevuda

10.06.2022 09:23
Türkiye ile Lüksemburg 8. randevuda

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Lüksemburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 müsabakadan 6'sını Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

İkisi resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 5'i Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 13 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Milli takım son 6 maçı kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 6 karşılaşmadan galip ayrıldı.

İlk kez 1972 yılında karşılaşan ekipler, son maçlarını ise 2015'te Lüksemburg'da oynadı. Tarafların son mücadelesi olan 31 Mart 2015'te, Josy Barthel Stadı'nda yapılan özel maçı teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Mevlüt Erdinç ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.

-Maçlar

Türkiye ile Lüksemburg arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar

şöyle:

Tarih Yer OrganizasyonSonuç
22.10.1972AlzetteDünya Kupası Elemeleri0-2
10.12.1972İstanbulDünya Kupası Elemeleri3-0
11.03.1984Alzette Özel3-1
22.12.1984İstanbul Özel1-0
25.03.1992Lüksemburg Özel3-2
16.08.2006Lüksemburg Özel1-0
31.03.2015Lüksemburg Özel2-1
Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

YORUMLAR
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Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek Lüksemburg-Türkiye maçını Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor
Kaynak: AA

Lüksemburg, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

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