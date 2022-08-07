İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi

07.08.2022 17:17
İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Karabük'te organize edilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Karabük'te organize edilen Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Safranbolu Spor Salonu'nda 6 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde final maçında Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Dalaman İşitme Engelliler Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi.

Ortaca ekibi, maçtan 6-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Vali Fuat Gürel, törenin ardından yaptığı konuşmada, yıl başından bu yana Karabük'te 10 binin üzerinde sporcuyu misafir ettiklerini söyledi.

Etkinlikleri Karabük'te yapan TİESF yönetimine teşekkür eden Gürel, "Engelli kardeşlerimize yapılan her hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli kardeşlerimiz sportif faaliyetlerin içinde yer alarak hayatın içinde yer almaya ve diğer kardeşlerimize örnek olmak adına önemli bir görevi ifa ediyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sürüyor İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sürüyor
Kaynak: AA

Safranbolu, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 17:17:31. #1.11#
SON DAKİKA: İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası Karabük'te sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement