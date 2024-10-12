Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Dk. 62 Zeki Çelik), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Kenan Yıldız), Arda Güler (Dk. 83 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic (Dk. 76 Brnovic), Kuc (Dk. 60 Marko Jankovic), Bakic (Dk. 90 Vukotic), Camaj (Dk. 60 Osmajic), Jovetic (Dk. 76 Mugosa), Krstovic
Gol: Dk. 69 İrfan Can Kahveci (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 65 Arda Güler, Dk. 90+1 Kaan Ayhan, Dk. 90+3 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 88 Brnovic, Dk. 90+3 Osmajic (Karadağ)
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Samsun'da konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi.
53. dakikada Arda Güler'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top yan direği sıyırarak auta gitti.
55. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün yerden sert şutunda, kaleci Nikic'i geçen top direk dibine çarparak oyun alanı geri döndü.
63. dakikada Marko Jankovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osmanjic'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
69. dakikada Türkiye öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Yıldız'ın şutunda direk dibine çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci tamamladı: 1-0.
87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Zeki Çelik'in sert şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
Karşılaşmayı Türkiye 1-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Karadağ'ı 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?