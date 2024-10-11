Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Daniele Chiffi, Alessio Berti, Luigi Rossi (İtalya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Sipcic, Vujacic, Marusic, Jovovic, Kuc, Bakic, Camaj, Jovetic, Krstovic
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-Karadağ karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic, topu son anda yatarak bloke etti.
12. dakikada Türkiye'nin sağ taraftan kazandığı korner atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Bu futbolcunun köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.
Son Dakika › Spor › Türkiye-Karadağ Maçı 0-0 Beraberlik ile İlk Yarıyı Tamamladı - Son Dakika
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