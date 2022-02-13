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Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı - Son Dakika

Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

13.02.2022 15:09
Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı

Türkiye Karate Federasyonunda Ali Bıldırcın'ın istifasının ardından genel sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı.

Türkiye Karate Federasyonunda Ali Bıldırcın'ın istifasının ardından genel sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Hacı Beşbadem, bundan sonra görevini genel sekreter olarak yürütecek.

Hacı Beşbadem, federasyon bünyesinde daha önce 5. kademe teknik direktör ve uluslararası karate hakemi olarak görev yapmıştı.

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Türkiye, gençlik, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Karate Federasyonunda Genel Sekreterlik görevine Hacı Beşbadem atandı - Son Dakika
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