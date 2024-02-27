Türkiye Karate Şampiyonası Ankara'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye Karate Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Karate Şampiyonası Ankara\'da Başladı

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, işitme engelli sporcuların katılımıyla başladı. Yarın para karate ve veteranlar kategorisindeki karşılaşmalar yapılacak. Büyükler müsabakalarıyla devam edecek olan şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek. Şampiyonada toplamda 1006 karateci mücadele edecek.

27.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Karate Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde işitme engelli sporcular tatamiye çıktı.

Yarın para karate ve veteranlar kategorisindeki karşılaşmalar yapılacak.

29 Şubat Perşembe günü başlayacak büyükler müsabakalarıyla sürecek şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada işitme engelliler kategorisinde 72, para karatede 48, veteranlarda 242, büyüklerde ise 644 karateci mücadele edecek.

Kaynak: AA

Taha Akgül, Türkiye, Ankara, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karate Şampiyonası Ankara'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Karate Şampiyonası Ankara'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement