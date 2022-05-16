Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu 12 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu 12 Haziran'da yapılacak

16.05.2022 12:48
Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu 12 Haziran'da yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunun, 12 Haziran Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Türkiye Kayak Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulunun, 12 Haziran Pazar günü Ankara'da yapılacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, genel kurulun 12 Haziran'da Green Park Otel'de yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa bir gün sonra aynı yerde gerçekleşeceği kaydedildi.

Türkiye Kayak Federasyonunun 17 Nisan'da yapılması gereken seçimi, Tahkim Kurulu'nun delege kura çekiminin tekrar yapılması yönünde karar alması nedeniyle ertelenmişti.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu 12 Haziran'da yapılacak - Son Dakika


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