Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi

Hikmet Karaman: Kupayı kazanmak istiyoruz

Rıza Çalımbay: Şehirde inanılmaz bir heyecan var

İlhan Parlak : Kariyerimin en önemli maçı olacak Ziya Erdal : Son 1 adım kaldıKaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarının katıldığı basın toplantısı düzenlendi.Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı 'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısına Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yanı sıra takım kaptanları İlhan Parlak ile Ziya Erdal katıldı.HİKMET KARAMAN: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZKonuşmasına Rıza Çalımbay'ı tebrik ederek başlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçıyla ilgili, "Türkiye'nin en büyük kupasının finalini iki Anadolu takımının oynaması son derece anlamlı. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı iki Anadolu şehri; Sivas ve Kayseri bu finali oynayacak. Yarınki maçı iki komşu kentin dostane şekilde geçirmesini temenni ediyorum. İyi bir maç ortaya çıksın, izleyenler iki takımı da alkışlasın. Son oynadığımız Trabzonspor maçının ikinci 90 dakikasında taraftarlarımız önemli rol oynadılar, itici bir güç oldular. Oyuncularımız da bunun karşılığını verdi. Hazırlıklarımızı tamamladık, kupayı da kazanmak istiyoruz. Ziya hocam ve takımına çok büyük saygı duyuyoruz" diye konuştu.İki takımın birbirini iyi tanıdığını aktaran Karaman, "Maç öncesi teknik tarafların konuşulması taraftarı değilim. Her iki takımın oyuncuları da maçın bilincinde. Kayseri olarak, Beşiktaş maçını kazandıktan sonra artık finali oynayıp finalde de kim çıkarsa çıksın hedefimizi kupa olarak belirledik" ifadelerini kullandıRIZA ÇALIMBAY: ŞEHİRDE İNANILMAZ BİR HEYECAN VARDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise centilmence güzel bir maç olmasını temenni ettiğini belirterek, "Hocamı tebrik ediyorum. Çok güzel sonuçlar alarak finale geldiler. Biz de üst üste 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Son zamanlarda üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımı olmadığını düşünüyorum. Güzel bir istikrar yakaladık. Hedefimiz kupaydı, sezona herkesten önce başladık, herkesten sonra bitiriyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum, bu sıkıntılı döneme rağmen finale kadar getirdik. Şimdi herkes her şeyini koyacak ortaya. Kayserispor kupa almış, biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un kupa alması daha anlamlı olur. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok iyi biliyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bence çok güzel maç olacak. İki tarafa da başarılar, ama bizim kupaya daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Final maçlarının telafisi olmadığını belirten Çalımbay, "Final maçlarını futbolcu olarak çok oynadım. Oyuncular kendileri için oynarlar. Bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Bu maç 90 dakikada olabilir, 120 dakika da olabilir ona göre kendimizi hazırlıyoruz. Asıl işi belirleyecek olan futbolcu arkadaşlarımız. Maçın gidişatı bu sonucu belirler. Önemli olan tek bir şey var; istemek ve sahada mücadele etmek. Sivaslı oyuncular tarih yazacak, bilmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.İLHAN PARLAK: KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ MAÇI OLACAKYukatel Kayserispor kaptanı İlhan Parlak ise kupayı Kayseri'ye götürmek istediklerinin altını çizerek, "Finale kadar gelmemizde emeği olan takım arkadaşlarımız, başkanımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok zorlu rakipleri eleyerek bu finale geldik. Finallerin favorisi olmuyor. Anadolu'nun iki güzide şehrinin bu finali oynaması da beni mutlu ediyor. Benim açımdan da önemi çok farklı. Çocukluğumda maçlarına gittiğim, hayalini kurduğum takımla kariyerimin en önemli maçı olacak. Tuttuğum takım forması altında Türkiye Kupası finaline çıkıyorum. Kupayı Kayseri'ye götürmek istiyoruz. Bugün yola çıkacak yaklaşık 200 otobüsle İstanbul 'a gelecek olan Kayserisporlu taraftarlarımıza da iyi yolculuklar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.ZİYA ERDAL: SON 1 ADIM KALDI

Demir Grup Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal ise sezon başından beri kupada sonuna kadar gideceklerine inandıklarını aktararak, "Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Sezona başlarken kupanın ilk başından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık ve bunu başardık. Yarın son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp kupayı kazanmak istiyoruz. Finalin de İstanbul'da olması, Sivaslıların yoğun olarak yaşadığı bir şehir. İnanıyorum Kayseri'ye oranla daha kalabalık olacağız. İnşallah bu da bize avantaj getirir. Kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Önemli olan maçın dostça, centilmence geçmesi" ifadelerini kullandı.