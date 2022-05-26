Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı

26.05.2022 23:53
Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı

Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Bu zaferle Yiğidolar'ın 59 yaşındaki teknik direktörü Rıza Çalımbay, 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını memleketinin takımıyla kucakladı.

Kayserispor ile Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Sivasspor, Kayserispor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde bir ilki başardı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE İLK KUPASINI KAZANDI

Türkiye Kupasını kazanan Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk kez böylesine bir zaferin mutluluğunu yaşadı. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile sayısız kupa kazanan deneyimli hoca, 21 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasını 59 yaşında memleketinin takımıyla kazandı.

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Son Dakika Spor Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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