Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Giresunspor, Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karacabey, deplasmanda Giresunspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTILAR

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi. Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Şimdiye dek 6 takım son 16 Turu'na adını yazdırdı.

Tur atlayan takımlar: