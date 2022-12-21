Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi

21.12.2022 16:06

Ziraat Türkiye kupası 5. Tur karşılaşmasında Giresunspor, TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'a 5-0 yenildi. Giresunspor'un 2.Lig ekibinden 5 gol yemesi ise sosyal medyada gündem oldu. Bu sonuçla Süper Lig ekibi turnuvaya veda ederken, Karacabey son 16'ya kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Giresunspor, Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karacabey, deplasmanda Giresunspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

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İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTILAR

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi. Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Şimdiye dek 6 takım son 16 Turu'na adını yazdırdı.

Tur atlayan takımlar:

  • MKE Ankaragücü
  • HangiKredi Ümraniyespor
  • Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
  • Karacabey Belediyespor
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Giresunspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi - Son Dakika
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