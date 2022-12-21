Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Giresunspor, Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karacabey, deplasmanda Giresunspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi. Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. Şimdiye dek 6 takım son 16 Turu'na adını yazdırdı.
Tur atlayan takımlar:
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi - Son Dakika