Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna yeni sponsor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Sigortambir firması arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın makamında gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Göz ile iki kurumun yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında dezavantajlı bölgelere malzeme desteği yapılacağı kaydedildi.