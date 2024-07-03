Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup etmesi Üsküp'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup etmesi Üsküp'te coşkuyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk bayrakları ve korna sesleri eşliğinde yapılan konvoyda, Osmanlı döneminde inşa edilen Taş Köprü yakınlarında tezahüratlar yapıldı ve milli sloganlar atıldı.

03.07.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırması Kuzey Makedonya'da coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale kalmasının ardından çoşkulu kalabalık Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türkiye Büyükelçiliği'nde bir araya gelerek konvoy oluşturdu.

Türk bayrakları ve korna sesleri eşliğinde şehir turu yapan kalabalık, Osmanlı döneminde inşa edilen Taş Köprü yakınlarında da tezahüratlarda bulundu.

Üçlü çektirilmesinin ardından "Kırmızı - Beyaz", "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Makedonya, Osmanlı, Türkiye, Üsküp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup etmesi Üsküp'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup etmesi Üsküp'te coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement