Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum\'da Start Aldı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en hızlı virajları Bodrum'da dönülüyor. Bu yıl 5.'si organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Rally Bodrum, start seremonisiyle Bodrum Belediye Meydanı'nda başladı.

Karya Otomobil Spor Kulübü (Karosk) tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen ralli tutkunlarının ilgi gösterdiği açılışta, renkli görüntüler yaşandı. 48 otomobil ve 96 sporcunun direksiyon başına geçtiği yarışta, Bodrum ve Milas'ın kartpostallık manzaraları asfalt etaplara ev sahipliği yapacak.

Organizasyona Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Milas Kaymakamlıkları, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi destek veriyor.

İki gün sürecek rallinin kazananı, 19 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da Bodrum Meydanı'nda belli olacak. - MUĞLA