Üye Girişi
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı - Son Dakika

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı

14.02.2022 17:15
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri Samsun'da başladı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri Samsun'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor.

Canik Tenis Kortlarında başlayan programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celalettin Sula katıldı. - SAMSUN

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement