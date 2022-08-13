"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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