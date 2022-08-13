Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

13.08.2022 20:01
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, sıralama turları ve ilk etap mücadeleleri gerçekleştirildi.

"Spor, turizmin geleceğidir" sloganıyla altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kartepe yarışında endurocular, birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

Yarın sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.

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Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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