Türkoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Spor

Türkoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun 2024'te önemli adımlar atacağını vurguladı.

31.12.2024 09:46
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yayımlanan yeni yıl mesajında, Türk basketbolu için tarihi bir döneme adım attıklarını belirterek, "2024 yılı, hem kurumsal hem de sportif anlamda önemli adımlar attığımız, hafızalarda yer edecek bir yıl oldu. Basketbolumuzu daha da ileri taşımak adına Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı başta olmak üzere tarihi projelere imza attık ve başarımızın temellerini güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun yükselişinde kalıcı bir temel oluşturacağını aktaran Türkoğlu, "Türk basketbolunun geleceğine yapılan bu yatırımı destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kapılarını açacak Basketbol Lisesi, Basketbol Gelişim Merkezi'nin en önemli parçalarından biri olacak. Türkiye'de bir ilk olan bu okul, 200 öğrenci kapasitesiyle sporcu eğitimi ve akademik gelişimi bir arada sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir başarıyı esas alan bir vizyonla Türk basketbolunu uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2025 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Türk basketbolunun daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımla, tüm basketbol ailemizin ve sevgili basketbolseverlerin yeni yılını kutlar; spor dolu, sağlıklı ve keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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