Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı - Son Dakika
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Spor

Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı

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EURO 2024 E Grubu ikinci maçı öncesinde, Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı maçta Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını doldurdu ve kırmızı-beyaza boyadı. Westfalen Stadı'nda oynanacak maç, TSİ saat 19.00'da başlayacak. Gürcistan ile oynanan ilk maçta tribünleri dolduran on binlerce Türk vatandaşı, aynı statta oynanacak ikinci maçta da ay-yıldızlı takıma büyük destek vermeye hazırlanıyor.

22.06.2024 15:24  Güncelleme: 15:36
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Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı EURO 2024 E Grubu ikinci maçı öncesinde, Türk taraftarlar Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı.

TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Signal Iduna Park olarak bilinen Westfalen Stadı'nda oynanacak maç, TSİ saat 19.00'da başlayacak. Gürcistan ile oynanan ilk maçta tribünleri dolduran on binlerce Türk vatandaşı, aynı statta oynanacak ikinci maçta da ay-yıldızlı takıma büyük destek vermeye hazırlanıyor.

50 BİN TÜRK MAÇI YERİNDEN İZLEYECEK

Günün erken saatlerinde, belirlenen alanlarda buluşan Türk taraftarlar tezahüratlarla maç saati için geri sayıma geçti. 80 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ta, yaklaşık 50 bin Türk izleyicinin tribünde olması bekleniyor.

Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund\'u kırmızı-beyaza boyadı

Gürcistan, Dortmund, Portekiz, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan IŞIK: Haydi TÜRKİYEM güldür yüzümüzü.. 37 1 Yanıtla
  • ferhat eser: portekiz bizden güçlü değil kenetlenin kazanın haydi TÜRKİYE vurduğun Gol olsun 22 7 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: Avrupa Avrupa duy sesimizi bu gelen Türklerin ayak sesleri 11 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Gürcistan maçında önce dortmundda bir kanalın muhabiri canlı yayın yapıyordu. Burda müthiş bir atmosfer var. Coşku var vs anlatıyordu. CNN yada habertürk diye hatırlıyorum. Kalabalığın içinden rastgele bir taraftara mikrofon uzattı. Bu akşamki maç hakkında ne söylemek istersin, tahminin nedir? diye sordu. Adam dediki 2-1 mağlup olabiliriz :)) spiker hızlıca başkasına geçiş yaptı. 8 2 Yanıtla
    ferhat eser: ender denen zat eski kamil eker adiyla yorum yapan kişidir kayde almayın yorumlarını boş boş yazıp duruyor 1 4 sait turk: Yani??? anlamadım adam tahmin etmiş futbol bu illa bir taraf kazanacak! 3/1 Türkiye alacak diyende çoktu 0 3 Gursel kalen: Az demiş 5-0 demekiydi 0 0
  • Guner Çavuşoğlu: ????11 kahraman, 80 milyon yürek! Türkiye’nin gücü, sahada ve tribünde! Haydı TÜRKİYEM ???? 1 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: en az 7 milyon Türk var Almanya da bir araya toplansalar 10 milyon Türk yapar diğer ülkeler dekiler ile Avrupa Türkistanı diye devletimizi kurarız Devler kurmak bizim işimiz. 1 1 Yanıtla
  • Ankara null: 8yer gelirler sistem yok taktik yok takimda 0 0 Yanıtla

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