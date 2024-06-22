Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund\'u kırmızı-beyaza boyadı

Ender Kervancıoğlu:

Gürcistan maçında önce dortmundda bir kanalın muhabiri canlı yayın yapıyordu. Burda müthiş bir atmosfer var. Coşku var vs anlatıyordu. CNN yada habertürk diye hatırlıyorum. Kalabalığın içinden rastgele bir taraftara mikrofon uzattı. Bu akşamki maç hakkında ne söylemek istersin, tahminin nedir? diye sordu. Adam dediki 2-1 mağlup olabiliriz :)) spiker hızlıca başkasına geçiş yaptı.

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ferhat eser: ender denen zat eski kamil eker adiyla yorum yapan kişidir kayde almayın yorumlarını boş boş yazıp duruyor 1 4

sait turk: Yani??? anlamadım adam tahmin etmiş futbol bu illa bir taraf kazanacak! 3/1 Türkiye alacak diyende çoktu 0 3