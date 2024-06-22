Tüyler diken diken! Türk taraftarlar, Dortmund\'u kırmızı-beyaza boyadı

Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı EURO 2024 E Grubu ikinci maçı öncesinde, Türk taraftarlar Dortmund'u kırmızı-beyaza boyadı.
Signal Iduna Park olarak bilinen Westfalen Stadı'nda oynanacak maç, TSİ saat 19.00'da başlayacak. Gürcistan ile oynanan ilk maçta tribünleri dolduran on binlerce Türk vatandaşı, aynı statta oynanacak ikinci maçta da ay-yıldızlı takıma büyük destek vermeye hazırlanıyor.
Günün erken saatlerinde, belirlenen alanlarda buluşan Türk taraftarlar tezahüratlarla maç saati için geri sayıma geçti. 80 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ta, yaklaşık 50 bin Türk izleyicinin tribünde olması bekleniyor.
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