U16 Gelişim Ligi - Son Dakika
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U16 Gelişim Ligi

06.03.2022 09:56
U16 Gelişim Ligi

U16 Gelişim Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 16. haftasında evinde oynadığı maçta Hatayspor'u 3-0 yendi.

U16 Gelişim Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 16. haftasında evinde oynadığı maçta Hatayspor'u 3-0 yendi.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Harun Soyeşik xx, Mehmet Samet Arpacıktaş xx, Hamza Yıldız xx

Kayserispor U16: Yahya Berat Alemdar xx, Ahmet Öztürk xx, Korkmazcan Dernek xx, Halil Cengiz xx, Hüseyin Aydın xx, Resul Ekrem Sakarya xx, Fuat Çağkan Batır xx, Mücahit Enes Albayrak xx, Mahmuthan Polat xx (Necati Alankaya Dk.79 x), Mert Ali Alıcı x (Umut Türk Dk.63 x), Emin Burak Dursun xx

Hatayspor U16: Cihat Sarıateş x, Enes Gökçen x, Barış Uzel x, Mikdat Çiil x (Mursid Gülmen Dk.53 x), Çınar Demir x, Ulaş Baklacı x (Derya Tatlıcıoğlu Dk.67 x), Cem Ekşi x, Mert Baklacı x (Mustafa Said Aydın Dk.67 x), Yusuf Türüç x (Mehmet Dağdeviren Dk.53 x), Ali Yılmaz x (Berkay Güvercinci Dk.53 x)

Goller: Mert Ali Alıcı (dk.10), Halil Cengiz (dk.56), Mahmuthan Polat (dk.72 pen) (Kayserispor U16) - KAYSERİ

YORUMLAR
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U17 Gelişim Ligi U17 Gelişim Ligi Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak Kayserispor ile Alanyaspor 12. kez karşılaşacak

Halil Cengiz, Kayserispor, Hatayspor, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U16 Gelişim Ligi - Son Dakika


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