U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta - Son Dakika
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U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta

29.05.2022 09:19
U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 36.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 36.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Ethem Balcı kaydetti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Erkan Kırçıl xx, Ahmet Çıtak xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya x, İzzet Kamberlioğlu x, (Serhat Işık dk.82 x), Muhammed Ali Çalışır x, (Enes Koçoğlu dk.78 x), Göktuğ Yayla x, Bilal Ceylan x, Kürşat Babamoğlu x, Berat Eskin x, Emincan Uysal x, (M.Bilal Soylu dk.78 x), Ethem Balcı xx, Mehmet Eray Özbek x, (Erat Tokat dk.82 x), Ahmet Kağan Malatyalı x, (Berkan Aslan dk.53 x)

Trabzonspor U19: Muhammet Emir Keskin xx, Arif Boşluk xx, Tacettin Sağlam xx, Göktuğ Yılmaz xx, (Yunus Emre Kobya dk.82 x), Süleyman Cebeci xx, Alaattin Mumci xx, (Ali Alperen Çelik dk.62 x), Batuhan Günaldı xx, (Salih Emin Sebetci dk.82 x), Veysel Sönmezsoy xx, (M. Berkay Tekke dk.89 ?)Emre Koskor xx, Ali Şahin Yılmaz xx, Muhammed Mustafa Pınarcı xx,

Goller: Ethem Balcı (dk. 4) (Yukatel Kayserispor U19), Muhammed Mustafa Pınarcı (dk.12), Süleyman Cebeci (dk.66) (Trabzonspor U19) - KAYSERİ

U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta
U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta
U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta
U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta
U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta

YORUMLAR
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Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor Yukatel Kayserispor U19 - Trabzonspor U19: 1-2 Yukatel Kayserispor U19 - Trabzonspor U19: 1-2
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 Gelişim Süper Ligi 36.Hafta - Son Dakika
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