U23 Güreş Takımı Avrupa İkincisi

Milliler, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda; 1 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde, 8- 14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde madalyalar ve takım halinde kupalar sahiplerini buldu. Şampiyonada 1 gümüş, 5 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanan U23 Serbest Güreş Milli Takımı, topladığı 117 puanla birlikte takım halinde Avrupa İkincisi oldu. Takım klasmanında Azerbaycan 169 puanla Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ise 104 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. Milli takımda 65 kilogramda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak gümüş, 57 kilogramda Bekir Keser, 61 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda Umut Erdoğan, 79 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak, 97 kilogramda Resul Güne bronz madalya aldı.

U20 Avrupa Şampiyonluğu bulunan 65 kilogramda Abdullah Toprak, çeyrek finalde Belaruslu Anatoli Hramyka'yı 12-1 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Fransız Khamzat Timurovitch Arsamerzouev'i 7-4 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Şampiyonluk için ise Rus rakibi Amal Dzhandubaev'a 6-4 mağlup olarak Avrupa İkincisi oldu.

61 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Tolga Özbek, repesajda Arnavut rakibi Endrio Avdli'yi hükmen yendi. Kuzey Makedonyalı rakibi Besir Alili'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

57 kilogramda Bekir Keser, Ermeni rakibi Norik Harutyunyan'ı 8-5 yenerek yarı finale yükselmişti. Ardından yarıfinalde Gürcü rakibi Nika Zangaladze'ye 12-2 yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Moldovalı rakibi İon Bulgaru'yu 18-14 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

70 kilogramda Türkiye'yi temsil eden sporcu Umut Erdoğan, Umut Erdoğan Gürcü rakibi Davit Patsinashvili'yi 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise Magomed E. Eltemirov'a 12-2 yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Moldavalı rakibi Pavel Graur'u 5-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

79 kilogramda mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak, Ukraynalı rakibi Bohdan Oleksiienko'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise Bağımsız Sporcu rakibi Arsen Balaian'a 2-1 yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Bulgar rakibi Aykan Samir Seıd'i 11-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

97 kilogramda Türkiye'yi temsil eden sporcu Resul Güne, Romanyalı rakibi Georgian F. Tripon'u 7-1 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise Bağımsız Sporcu Bady M. Samndan'a 6-6'dan yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Slovak rakibi Adam Jaksık'ı 4-0 öndeyken tuşla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL