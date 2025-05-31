Uçar: Sezon Korkulu Rüya Olmadı - Son Dakika
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Uçar: Sezon Korkulu Rüya Olmadı

31.05.2025 20:42
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Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, sezonu güvenli şekilde tamamladıklarını belirtti.

Recep Uçar: "Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçında tecrübesizliğin kurbanı olduklarını belirtirken, sezonla ilgili ise, "Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon. Gemiyi haftalar öncesinde güvenli şekilde limana yanaştırdık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Sezonun son maçı. Genel anlamda somut olarak iki takımın iddiası olmaması, oynanması zor bir maç. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Maç öncesi 7 sakat oyuncumuz vardı, 3 oyuncu cezalı, 3 oyuncuya da gelecek sezon planlarımız içerisinde olmaması nedeniyle izin vermiştik. Fenerbahçe'nin taraftarla bağının koptuğu ortamda kazanma olasılığımızın arttığını düşünmüştük. Melih Bostan ile öne geçtik, Fenerbahçe altyapısı olan oyuncumuz. Sonrası bölümde Fenerbahçe gerek kulübesi gerek saha içi kalitesinde topa daha fazla sahip olacaktı. İlk yarı yüzde 100 şut hatırlamıyorum. Gole kadar pozisyon vermemiştik. Deniz'in basit hatası ve sonraki bölümde 8 dakika sonra yediğimiz gol. Direkten dönen topumuz var. Sonuçta kazanamadığımız bir oyun. Bizim tarafımıza gelecek sezon için birçok mesaj içeren bir maç. Deniz Ertaş ve Melih Bostan'ın Ümit Milli Takım'a gitmesi mutlu eden bir sonuç" şeklinde konuştu.

Uçar, sezon değerlendirmesi de yaparak, "Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon. İçeride yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen Avrupa kupalarında oynayıp sonraki sezon küme düşme tehlikesi yaşanan bir lig. Kupada yarı final oynayarak birçok genç oyuncunun sahada yer almasına vesile olarak gemiyi haftalar öncesinde güvenli şekilde limana yanaştırdığımız sezon. Konya'da 7 ay geçti; yönetime, taraftarlara, teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Maddi, manevi fedakarlık yapan oyuncularıma teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer ve kadro planlamasıyla ilgili soruya ise yeşil-beyazlıların teknik direktörü, "Prip olmayacak. Kendisine teşekkür ettik. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nicola (Nikola Boranijasevic) da bu isimlerden biri. Keyta ve Nicola ile başka bir macerada yola çıkmalarını söyledik" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçar: Sezon Korkulu Rüya Olmadı - Son Dakika

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