Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru

27.07.2022 19:58
Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sözer, turuncu-lacivertli takımın kalecisi Volkan Babacan ile maçın oynanacağı Netanya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yarınki karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maccabi Netanya ile oynadıkları ve berabere kaldıkları ilk maçın "çok sert, çok hızlı ve çok yoğun" geçtiğini belirten Sözer, "Yarın yine iki takımı çok motive, çok hırslı, çok hedefli bekliyoruz. Netanya, kuvvetli bir takım. Ama biz de kuvvetli bir takımız. Son maçta bunu gördük. Çok erken bir gol yemiştik. O gole 90 dakika içinde karşılık vererek beraberliği getirebildik. Yarın yine beklediğimiz hızlı, yoğun maça biz çok iyi hazırlandık. İki takım için de çok önemli olacak. Ona göre hazırlandık." diye konuştu.

Sözer, belinden sakatlık yaşayan Cezayirli stoperleri Ahmed Touba dışında tam kadro sahaya çıkacaklarını paylaşarak, "Biz yarın çok hedefliyiz. Kendi oyunumuzu her zaman hangi takım olursa olsun, oyun felsefemizi, pas oyunumuzu, sert de olsa sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bu oyunumuzla galibiyet almak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maccabi Netanya'nın önceki maçlarını analiz ettiklerini aktaran Sözer, rakiplerinin "agresif oyun tarzına" saygı duyduklarını vurgulayarak, "Biz de kendi felsefemizle en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözer, oyuncu olarak da Avrupa lig maçları tecrübe ettiğini yarın çok enerjik dolu bir maç beklediklerini paylaşarak takımının ikinci tur şansını yüzde 50 olarak değerlendirdi.

Turuncu-lacivertli ekibin kalecisi Volkan Babacan, İstanbul'daki ilk maçta beklemedikleri şekilde 1-0 geriye düştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonrasında hem oyun bilgimiz, oyun geçmişimiz ve sahaya yansıtma düzenimiz olduğu için 90 dakika boyunca, açıkçası galibiyeti kaçırdık. Yarın da zorlu bir maç olacağını biliyoruz. Kendi oyun stilimizi sahaya yansıttığımız zaman onların mücadelesine de aynı mücadeleyle cevap verdiğimiz zaman yarın bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum."

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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