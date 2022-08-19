22. dakikada Serdar Gürler'in kendi yarı alanın sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey'de kaldı. Frey'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.