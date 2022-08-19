UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı)

19.08.2022 01:04
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar'ın topla ilerleyip ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jean Butez'de kaldı.

22. dakikada Serdar Gürler'in kendi yarı alanın sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey'de kaldı. Frey'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'ın pasında defansın arkasına sarkan Michael Frey'de ceza sahası dışının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

36. dakikada Berkay Özcan'ın pasında defansın arkasına sarkan Stefano Okaka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

45. dakikada Mahmut Tekdemir ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol tarafında topu alan Mounir Chouiar'ın ortasında ön direkte bulunan Stefano Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jerome Brisard xx, Erwan Finjean xx, Alexis Auger xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Lucas Biglia xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xx, Mounir Chouiar xx, Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Lucas Lima, Junior Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Royal Antwerp: Jean Butez xx, Dinis Almeida xx, Toby Alderweireld xx, Pacho xx, de Laet xx, Alhassan Yussuf xx, Jurgen Ekkelenkamp xx, Nainggolan xx, Samuel Vines xx, Pieter Gerkens xx, Michael Frey xx

Yedekler: de Wolf, Devalckeneer, Verstraete, Miyoshi, Avila, Scott, Zeno Van Den Bosch, Bataille, Vermeeren, Krasniqi

Teknik Direktör: Mark van Bommel

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu) (Medipol Başakşehir), Michael Frey, Pacho (Royal Antwerp) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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