Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan maçı, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını ise, Stephane De Almeida ve Jonas Emi yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Anojen Kanagasingam görev alacak. Mücadelenin VAR'ı ise Lukas Fahndrich. İsviçreli hakem, daha önce Türk takımlarının birçok kritik Avrupa maçında görev almış olmasıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE-ATALANTA MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ

İsviçreli hakem, son olarak 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı. Sarı-lacivertliler, Scharer yönetiminde oynadığı maçlarda hem galibiyet hem de beraberlikler alırken, kritik mücadelelerde tecrübe kazanmış bir isimle sahaya çıkacak.