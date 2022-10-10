Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Halil Umut Meler, Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika

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