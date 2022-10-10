UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

10.10.2022 10:23
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Celtic ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadı'nda yarın oynanacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Halil Umut Meler, Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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