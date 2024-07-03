UEFA, Merih Demiral Hakkında Soruşturma Açtı

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UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.